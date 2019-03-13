إحدى أكبر وكالات المواهب بهوليوود تعيد استثماراً سعودياً بقيمة 400 مليون دولار

قالت جريدة نيويورك تايمز الأمريكية إن وكالة "إنديفور" للكشف عن المواهب الفنية قررت إعادة استثمار سعودي بقيمة 400 مليون دولار على خلفية مقتل الكاتب جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في إسطنبول العام الماضي.

وتعرضت الوكالة، وهي إحدى أكبر وكالات المواهب في هوليوود، لضغوطات من صناع السينما والترفيه من أجل قطع علاقاتها بالتمويل السعودي عقب مقتل خاشقجي.

وأعلنت إنديفور عن نيتها التحرر من التمويل، الذي كان سيتيح لصندوق الثروة السعودي امتلاك حصة تتراوح بين 5 إلى 10% من الوكالة، في شهر أكتوبر-تشرين الأول الماضي.

وتمثّل إنديفور مشاهير فنيين أمريكيين كالممثلين بن ستيلر وجونا هيل وجاك بلاك.

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وقام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بزيارة إلى الولايات المتحدة الامريكية العام الماضي، التقى فيها بعدد من المنتجين الفنيين بهوليوود رغبة في الاستثمار بمشاريع ترفيهية داخل وخارج المملكة بغرض تنويع مصادر دخل الاقتصاد السعودي عوضاً عن الاعتماد الأوحد على مدخولات النفطية.

وتسبب مقتل خاشقجي وما تبعه من اتهامات دولية وُجهت للنظام السعودي بالوقوف ورائه في نزوح عدد من الاستثمارات الدولية عن المملكة كرجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون الذي أوقف مفاوضاته بشأن استثمارات محتملة بالسعودية.

كذلك ألغت مؤسسات دولية ضخمة مثل مجموعة بلاكستون وشركة أوبر وغولدمان ساكس مشاركاتهم بمؤتمر الاستثمار الذي استضافته السعودية في أكتوبر-تشرين الأول المنصرم.