ترامب يمنع طائرات بوينغ 737 ماكس من التحليق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستأمر بوقف تحليق طائرات بوينغ 737 ماكس 8 وماكس 9 بعد حادث تحطم طائرة في إثيوبيا أودى بحياة 157 شخصا.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "سنصدر أمرا بوقف كل رحلات 737 ماكس 8 و 737 ماكس 9 والطائرات المرتبطة بهذا الطراز".

وكان ترامب قد انتقد في وقت سابق بشكل غير مباشر قرار العديد من الدول وقف تحليق طائرة بوينغ 737 ماكس 8 في اجوائها.

وقال ترامب في ترغيردة على موقع تويتر "أصبحت قيادة الطائرات عملية معقدة، لم نعد بحاجة للطيارين، بل إلى أجهزة كمبيوتر.. دائما ما يتم الاقدام على خطوات غير ضرورية، بينما غالبا ما يكون الأقدم والأبسط أفضل بكثير".

وقال في تغريدة ثانية: "التعقيدات تؤدي إلى المخاطر.. لست بحاجة إلى ألبرت أنشتاين ليقود ليقود طائرتي، كل ما أحتاجه هو طيار محترف باستطاعته التحكم بالطائرة".

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