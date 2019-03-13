شاهد: "الخنزير الرسام" يبيع لوحاته بسعر يصل إلى 4000 دولار

اشتهرت أنثى خنزير في حظيرة في جنوب إفريقيا بقدرته على رسم اللوحات حتى اكتسبت اسم "بيغكاسو" نسبة إلى الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو. وظهرت موهبة بيغكاسو حين رفضت الإلتهاء بالكرات المتاحة أمامها من قبل مديرة الحظيرة وأكلتها ومزقتها حتى وجدت مرادها في فرش للطلاء تُركت سهوا بالحظيرة إبان تجديدها. وأنتجت بيغكاسو مجموعة من اللوحات أطلقت عليها مديرة الحظيرة اسم "الخنزير الطائر" وتباع الواحدة منها بحوالي 120 دولاراً أمريكياً ليصل إجمالي بيع اللوحات إلى ما يقارب 4000 دولار.