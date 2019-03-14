اغتيال زعيم أحد أشهر عصابات المافيا الأمريكية بطريقة هوليوودية

اغتيل زعيم عصابة الجريمة المنظمة لعائلة غامبينو فرانشيسكو كالي في الولايات المتحدة أمام منزله، عندما أطلق عليه سائق سيارة شحن وابلا من الرصاص على مستوى الصدر، ثم دهسه بسيارته.

وتعد غامبينو واحدة من بين أشهر عائلات المافيا الامريكية الخمس في نيويورك، وهي تجني أموالها من وراء اعمال العنف والتعذيب.

وقد وجهت اتهامات ضد أعضاء العصابة بمن فيهم افراد العائلة النافذين، تتعلق بالقتل والقمار والاتجار بالمخدرات، وتعاطي القروض الربوية.

وكانت صحيفة نيويورك ديلي نيوز ذكرت سنة 2008 أن كالي كان من بين 62 شخصا، أوقفوا بناء على اتهامات بالابتزاز، ودامت محاكمته 16 شهرا. ولم تعرف بعد دوافع إطلاق النار على كالي بحسب الشرطة، التي قالت إنه لم تجر إيقافات، وإن التحقيق مستمر.

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