شاهد: فيل أم تحاول صدّ الحشرات عن طفلها النائم بفروع من الأشجار

إلتقط عامل في مقاطعة يوننان في جنوب غرب الصين فيديو مثير للغاية، ويصور هذا المقطع فيلة أم وهي تحاول صد البعوض والحشرات عن طفلها النائم، بفروع من الأشجار، لتبقى الأم الأحن على الإطلاق.

وقال يان والذي يعمل في الحياة البرية، إن الفيلة الأم وطفلها ينتميان إلى أسرة مكونة من ثمانية أفيال ويبلغ عمر الفيل الصغير عام واحد.

وأضاف يان أنه "عادة ما تنام الفيلة الصغيرة لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم، وثلاث أو أربع مرات في اليوم، إنها لا تزال تنمو، لذا النوم الجيد مهما للغاية بالنسبة لها".

ويتم توزيع معظم الفيلة الآسيوية البرية في الصين في محافظة شيشوانغبانا داي ذاتية الحكم لمقاطعة يونان ومدينة بوير ومدينة لينكانغ، بفضل جهود الحكومة الصينية المستمرة لحماية الحيوانات، وحماية هذه الكائنات من الانقراض .

هذا وارتفع عدد الفيلة الآسيوية البرية في البلاد، وكان عدد الفيلة 170 في التسعينيات ووصل اليوم إلى ما يقرب من 300.

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