هاتفك آيفون لا يتعقبك فحسب.. بل يتذكر أين كنت .. إليك كيف تمنعه

لا يخفى عن جميع مستخدمي الهواتف الذكية قدرتها على تحديد المكان الجغرافي بدقة متناهية باستخدام تقنية تعقب متطورة، ولطالما أثارت هذه التقنية مخاوف من انتهاكات لخصوصية المستخدمين.

وبالرغم من أن الشركات المصنعة تؤكد احترامها للخصوصية إلا أن الاتصال المستمر للهواتف الذكية بشبكة الانترنيت يجعل حفظ الأماكن المتتبعة أمرا سهلا و "افتراضيا". وشركة آبل تقول إنها تقدم هذه الخدمة من أجل مساعدة المستخدمين في تذكر المواقع الجغرافية التي كانوا فيها، والأماكن التي التقطوا فيها صورا أو مقاطع فيديو. وتطلق عليها اسم "المواقع المهمة".

ومن حسن الحظ أن أبل زودت نظامها الجديد بالقدرة على إلغاء هذه الميزة، ولكنها للأسف دفينة تحت طبقات عديدة من القوائم، مما يجعل الوصول إليها صعب.

نقدم لقراءنا هنا من مستخدمي هواتف آيفون الخطوات اللازمة لتعطيل هذه العملية إذا شاؤوا أو طريقة مسح ذاكرة المواقع الجغرافية من أجهزتهم على الأقل.

أولا - توجه إلى قائمة الإعدادات واختر "الخصوصية"

ثانيا - اختر "خدمات الموقع" من قائمة الخصوصية

ثالثا - في خدمات الموقع سوف تجد قائمة بالتطبيقات التي تستعمل ميزة تعقب المواقع، توجه إلى أسفل تلك القائمة واختر "خدمات النظام"

رابعا - اختر "المواقع المهمة" من قائمة إعدادات خدمات النظام

خامسا - يمكنك هنا أن تقوم بإلغاء خدمة حفظ المواقع المهمة

يمكنك بالطبع اختيار أحد تلك المواقع من القائمة لمعرفة كل المعلومات التي تتعلق بها، كعدد الزيارات وتاريخ آخر زيارة وموقعها على الخريطة في حال كنت متصلا بشبكة الانترنت.

سادسا - اختر "مسح سجل التاريخ" لمسح ذاكرة المواقع المهمة إذا أردت الإبقاء على الخدمة فعالة

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