تركيا: الإنتربول أصدر نشرات حمراء بحق 20 شخصا في مقتل خاشقجي

قالت تركيا اليوم الخميس إن الشرطة الدولية (الإنتربول) أصدرت نشرات حمراء تطالب الشرطة في مختلف أنحاء العالم بتحديد مواقع 20 شخصا واعتقالهم لحين تسليمهم فيما يتعلق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وزارة العدل إنها طلبت إصدار النشرات الحمراء بحق 18 شخصا في 15 نوفمبر تشرين الثاني وطلبت نشرتين إضافيتين في 21 ديسمبر كانون الأول. وصدرت النشرات في أول مارس آذار.

وكانت تركيا قد دعت السعودية الخميس 14 آذار/مارس لكشف أسماء المتهمين الذين يحاكمون في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي وكشف الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية في حديث إلى رويترز "نحث السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حاليا وبأي اتهامات".

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هذا ورفض مسؤول حقوقي سعودي اليوم دعوات "لتدويل" التحقيق في مقتل خاشقجي، معتبرا هذه الدعوات تدخلا في الشؤون الداخلية.

ونقلت رويترز عن المسؤول قوله إن المتهمين في قتل خاشقجي حضروا ثلاث جلسات إجرائية مع محامين وسمح لمنظمات غير حكومية بالمراقبة.