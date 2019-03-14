مجلس الشيوخ يقر مشروع قانون لوقف الدعم العسكري للسعودية في اليمن

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون يوم الأربعاء مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في الحرب باليمن فيما يمثل توبيخا موجها للسياسة التي ينتهجها الرئيس دونالد ترامب مع المملكة.

وصوت الأعضاء بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح القانون الذي يسعى لمنع الجيش الأمريكي من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونجرس.

وأودت الحرب اليمنية، المستمرة منذ أربع سنوات ويواجه فيها التحالف بقيادة السعودية جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران، بحياة عشرات الآلاف وفجرت ما تصفها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تقف البلاد على شفا المجاعة.

وجادل مؤيدو مشروع القانون ومنهم عدد من أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب وديمقراطيون بأن المشاركة الأمريكية في اليمن تنتهك ما ينص عليه الدستور بأن الكونغرس وليس الرئيس هو من يحدد متى تذهب البلاد للحرب.

وقال السناتور الجمهوري مايك لي الذي رعا مشروع القانون "نحن نساعد قوة أجنبية على قصف خصومها فيما هي حرب دون شك وبما لا يقبل الجدل".

وينبغي أن يقر مجلس النواب مشروع القانون حتى يتسنى إرساله إلى البيت الأبيض، الذي قال يوم الأربعاء إن ترامب يعتزم استخدام حق النقض ضده. وستكون هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها الرئيس الأمريكي هذا الحق منذ توليه الرئاسة قبل عامين.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

البيت الأبيض يعارض قراراً بوقف دعم السعودية في حرب اليمن

مجلس الشيوخ الأمريكي سيصوت لإنهاء دعم تحالف السعودية في حرب اليمن

الدفاع الجوي السعودي يقول إنه أسقط طائرة مسيرة جنوب البلاد