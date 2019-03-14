29 مليون دولار تعويضا لأمريكية أصيبت بالسرطان بسبب بودرة جونسون آند جونسون

أمرت هيئة محلفين بولاية كاليفورنيا الأمريكية بدفع 29 مليون دولار لامرأة قالت إن مادة الاسبستوس المستخدمة في بودرة تالك من إنتاج شركة جونسون آند جونسون تسببت في إصابتها بالسرطان.

ويمثل الحكم الصادر من المحكمة العليا بالولاية أحدث ضربة تتلقاها شركة مستلزمات التجميل والعناية بالصحة التي تواجه أكثر من 1300 دعوى قضائية مرتبطة بمنتجات بودرة التالك.

وقالت الشركة إنها ستطعن على الحكم، لما وصفتها بأنها "أخطاء إجرائية وثبوتية" شابت عملية المحاكمة. وأضافت الشركة أن فريق الدفاع عن المرأة لم يتمكن من إثبات أن بودرة التلك تحتوي على مادة الاسبستوس، ولم تقدم أية تفاصيل أخرى حول الأخطاء المزعومة خلال المحاكمة.

ورفعت تيري ليفيت الدعوى القضائية ضد الشركة قائلة إنها استخدمت بودرة جونسون آند جونسون خلال فترتي الستينات والسبعينات واكتشفت إصابتها بسرطان الظهارة المتوسطة عام 2017.

وتحظر دول عديدة استخدام ونقل مادة الأسبستوس (الحرير الصخري) عالية السمية، وخاصة لتسببها بسرطان الرئة في حالات الاستنشاق أو التعرض المزمن للمادة. وبحسب المركز الوطني لمعلومات التقانة الحيوية الأمريكي فإن المادة مازالت تسبب بقتل 255000 شخص حول العالم سنويا.

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