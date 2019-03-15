382 طفلا تعرضوا للاعتداء الجنسي من قبل رجال دين في بولندا

تعرض حوالي 382 طفلا لاعتداءات جنسية من قبل رجال دين في بولندا منذ العام 1990، بحسب ما أعلنت الكنيسة الكاثوليكية.

وجاءت التصريحات خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، بعد انتهاء تحقيقات طويلة بهذا الخصوص ضمن تقرير دولي، وذكرت أن 198 ضحية منهم عمرهم دون 15 سنة.

وقال المطران ماريك جيدرازسوسكي: "إن هذا مؤلم حقا، إنها قضية مأساوية، خاصة وأنها أفعال صدرت من أشخاص متدينين، نذروا أنفسهم لخدمة الكنيسة، ضد أناس آخرين، وثقوا بهم، لكن هؤلاء خانوا الثقة، وانتهكوها".

التقرير الذي صدر هو جزء من تحقيقات بانتهاكات من قبل رجال دين بحق الأطفال في دول عدة، مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا وإيرلندا، والتي هزت الكنيسة الكاثوليكية.

وتعتبر بولندا إحدى أكثر الدول تمسكا بالكاثوليكية في أوروبا، حيث يحظى القساوسة بمكانة اجتماعية مرموقة، وتبلغ نسبة الرومان الكاثوليك في بولندا حوالي 85% من أصل 38 مليون مواطن، ويحضر حوالي 12 مليون بولندي قداس الأحد في مختلف كنائس البلاد.

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