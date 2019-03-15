كريس كوكس أحد المقربين من زوكربرغ يستقيل من فيسبوك

أكد أحد المدراء التنفيذيين في فيسبوك، والمستشار المقرب من الرجل الأول في الشركة مارك زوكربرغ يوم الخميس أنه سيستقيل من منصبه.

كريس كوكس وهو واحد من الموظفين القدامى، حيث انضم إلى فيسبوك عام 2005، بعد سنة على تأسيسها، وأصبح في العام 2014 مدير المنتجات، وهو منصب مرموق، سمح له بالعمل على تطبيقات الشركة، مثل فيسبوك وانستغرام وغيرهما.

ولم يذكر كوكس الذي قدم استقالته بمنشور على فيسبوك، سبب رحيله عن الشركة، واقتصر على شكر زوكربرغ وزملائه المدراء، وأكد أنه فخور بالعمل في فيسبوك.

Hi everyone, I just posted this internally at Facebook and wanted to share with you all. --- It is with great sadness... Publiée par Chris Cox sur Jeudi 14 mars 2019

وكتب:"لم يتم كتابة تاريخ السوشال ميديا بعد، وتأثيرها ليس حياديا، إنها تقيد الحياة الاجتماعية وتعقّدها، علينا أن نفهم تأثيرها، وكل مساوئها".

المنصب الرفيع الذي تقلده كوكس في فيسبوك، والمدة التي بقي يعمل فيها بالشركة، أدى إلى تكهن وسائل إعلام بأنه قد يخلف زوكربيرغ يوما ما، حيث وصفته مجلة Wired العام الماضي بأنه مارك زوكربيرغ الجديد.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

بعد تعطله في عدة دول.. فيسبوك يدرس رد أموال المعلنين

هاتفك آيفون لا يتعقبك فحسب.. بل يتذكر أين كنت .. إليك كيف تمنعه

تلغرام يكسب 3 ملايين مستخدم إضافي أثناء عطل أصاب فيسبوك

وقد ذكر زوكربرغ على موقع شركة فيسبوك بأن كريس ناقش معه منذ سنوات رغبته في عمل شيء آخر، ولم يكن واضحا ما الذي يريد فعله، وأكد بأنه لن يعين شخصا في منصب كريس على المدى القريب، كون الشركة قررت مسبقا توجهها بخصوص تطبيقاتها.

ومن المقرر أن يغادر كريس دانيالز مدير خدمة الرسائل في واتساب، بحسب المذكرة التي نشرها زوكربرغ، بعد أن كان قد استلم المنصب منذ أقل من سنة مضت، حيث حل مكان جان كوم أحد مؤسسي واتساب.

وتراجعت أسهم فيسبوك 2% فور الإعلان عن الاستقالتين.

وشهدت السنتان الماضيتان سلسلة من استقالات المدراء التنفيذيين، بعد أن هزت الشركة فضائح عدة، ولأسباب مختلفة، مثل المستشار العام للشركة، ومدير الأمن، ومدير الاتصالات، وأحد مؤسسي واتساب وأنستغرام.

وأصدر زوكربرغ الأسبوع الماضي مذكرة يوضح فيها رؤية الشركة المستقبلية لتطبيقاتها، ملمحا إلى أنه سيقلل من التركيز على وسائل التواصل الاجتماعي، وسيركز على الرسائل الخاصة المشفرة، في محاولة لزيادة إيرادات الشركة، ومن المحتمل أن يدخل طرقا لإرسال الأموال، وعملة مشفرة.