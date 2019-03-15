أمريكي يغير رقم هاتفه بعد أن استقبل 15000 رسالة تهنئة بعيد ميلاده

اضطر رجل من ولاية نيوجيرسي في الولايات المتحدة، لتغيير رقم هاتفه بعد أن تلقى حوالي 15000 مكالمة ورسالة هاتفية، لتهنئته بعيد ميلاده.

نجْلا كريس فيري، كانا وضعا يافطة في طريق لينوود الرئيسي، تطلب من الناس الاتصال به لتقديم التهاني بعيد ميلاده الثاني والستين، الموافق ليوم غد السبت، كتب فيها اسمه ورقم هاتفه مع عبارة "أتمنى لك عيد ميلاد سعيد"، وهو ما دفع الناس للتفاعل وإرسال الرسائل حتى على فيسبوك.

أحد أبناء فيري أكد أنه وشقيقه مايكل لم يعتقدا لوهلة أن هذه اليافطة ستلفت انتباه الناس بهذه الطريقة.

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