القبض على راكب قادما من القاهرة حاول تهريب 3 سلاحف إلى ألمانيا على شكل "شوكولاتة"

تمكن موظفو جمارك ألمان يوم الجمعة من ضبط مجموعة من السلاحف المحمية، حاول رجل تهريبها إلى داخل البلد.

وألقي القبض على الرجل البالغ من العمر 69 عاما، في مطار شونفيلد، في برلين، بعد أن وصل في طائرة قادمة من القاهرة، بكشف محاولته تهريب السلاحف بتمويهها على شكل حلويات.

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وعند سؤاله عن محتويات الصندوق، أكد أنها عبارة عن شوكولاتة، إلا أن الضباط اكتشفوا أنه يحتوي على 3 سلاحف حية من المغرب.

يذكر أن تهريب الزواحف قد يؤدي إلى السجن لمدة خمس سنوات وغرامة قد تصل إلى 50 ألف يورو.