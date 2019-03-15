شاهد.. مظاهرات في باكستان وتركيا للتنديد بجريمة القتل في مسجدين بنيوزيلندا

أدان زعماء سياسيون ودينيون في العالم الإسلامي إطلاق النار في مسجدين في نيوزلندا الجمعة، والذي أسفر عن سقوط حوالي 49 قتيلا، وعشرات الجرحى، وخرجت مظاهرات في بعض الدول تندد بالواقعة.

وقد تظاهر العشرات في مدينة كراتشي الباكستانية، بعد الجريمة التي وقعت في مدينة كريستشرش، مرددين شعارات تنادي بوقف الإرهاب، ورافعين شعارات تندد بما حدث.

وفي تركيا تظاهر العشرات منددين بالعمل الإرهابي الذي حصل، وقال مسؤول الشؤون الدينية، علي إرباس إن ما حدث هو عمل استفزازي، ووصف من أقدم عليه بالمجرمين.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أدان الهجوم وقال إن 3 أتراك أصيبوا بجروح، وطالب العالم بالعمل على وقف مثل هذه الحوادث.

الأزهر الشريف وصف الهجوم بالإرهابي المروع، وشدد على أن ما حدث هو مؤشر خطير على النتائج الوخيمة التي قد تترتب على تصاعد خطاب الكراهية ومعاداة الأجانب وانتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا في العديد من بلدان أوروبا".

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وفي إندونيسيا قالت وزيرة الخارجية ريتنو مرسودي في بيان "تدين إندونيسيا بشدة عملية إطلاق النار هذه خاصة في مكان للعبادة وأثناء صلاة الجمعة".

قال كمال فاروقي مؤسس رابطة مسلمي عموم الهند وهي مؤسسة غير حكومية لعلماء الدين الإسلامي، إن الهجوم "يستحق الإدانة البالغة".

وقال لرويترز "الفيروس المعادي للمسلمين ينتشر في أرجاء العالم... كل أصحاب الديانات يجب أن يقلقوا بشدة".

وقال وحيد الله وايصي سفير أفغانستان لدى أستراليا ونيوزيلندا وفيجي على تويتر إن ثلاثة أفغان من بين الجرحى، وتابع "قلوبنا مع أسر الأفغان الذين قتلوا بالرصاص في هذا الحادث الشنيع".

رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان كتب على تويتر:"الإرهاب لا دين له"، في الوقت الذي أكد فيه مسؤولون وجود باكستانيين ضمن الضحايا.