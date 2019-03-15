القبض على أم أمريكية حرضت وساعدت ابنتها المراهقة بالاعتداء على زميلتها

ألقت السلطات في كاليفورنيا القبض على امرأة بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تقوم بحث ابنتها على ضرب زميلتها في المدرسة وتقوم بتثبيت الطفلة الضحية لتتمكن ابنتها من القيام بالمهمة.

وتم القبض على باربرا كريستين سيبريس، 40 عامًا، من منزلها يوم الثلاثاء واحتجزت في سجن مقاطعة ستانيسلاوس بتهمة احتجاز شخص وارتكاب جنحتين.

الفيديو البالغ طوله 23 ثانية والذي انتشر على موقع فيسبوك تم تصويره بواسطة صديقة المراهقة الضحية، الجمعة الماضية، الساعة الثالثة بعد الظهر، ونشرته والدة الضحية وتمت مشاهدته أكثر من 260 ألف مرة.

"وفي الفيديو تقوم المرأة بتثبيت الفتاة المراهقة ودفعها باتجاه فتاة أخرى تبين لاحقاً أنها ابنتها لتشبعها ضرباً.

وتسمع المرأة تصرخ في اللقطات :"إضربيها، إنها بعدج المدرسة، بعد المدرسة"، لترد الضحية بالتساؤل عن ما يجري وما بها هذه السيدة. لتعود المرأة إلى الصراخ، أن الفتاة لا يمكنها العبث مع ابنتها وأن هذا لن يأتي بأي مشاكل لأنه يحصل خارج وقت الدوام الرسمي للمدرسة.

ولم يعرف سبب المشكلة الأساسي ولكن بحسب بعض وسائل الإعلام فإنه متعلق بمشادة بدأت في الحافلة المدرسية.

وناشدت والدة الضحية مستخدمي مواقع التواصل مساعدتها على التعرف على الأم المعتدية وابنتها قائلة: "تحتجز هذه الأم ابنتي بينما تضربها ابنتها في موقف الحافلة الخاصة بهم! الرجاء مساعدتي في التعرف عليها! الرجاء النشر!!!!! ليس لدي أي كلمات لأشرح كيف أشعر الآن، هذا التنمر يجب أن يتوقف من فضلكم".

متحدث باسم الشرطة قال إن أم الضحية هي التي أبلغت عن الحادثة أولاً قبل توالي ورود الشكاوى بعد انتشار الفيديو.

وتواجه الطفلة المعتدية احتمال إيقافها عن المدرسة بسبب الحادثة فيما تواجه أمها تهماً تتعلق بتعنيف الأطفال والمساهمة بانحراف قاصر.

وقالت أم الضحية أنها ليست غاضبة من الفتاة، بل من أمها، لأن المراهقة لم تكن تريد القتال مع ابنتها ولكن الأم هي من دفعتها لذلك.

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