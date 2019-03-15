إسبانيا تعلق تجارب الصعق الكهربائي على السجناء

علق وزير الداخلية الإسباني المرحلة الثانية من اختبار الصعق الكهربائي على السجناء العنيفين، والذي من شأنه أن يردع الاعتداءات.

التجربة النموذجية انطلق بها العمل في سجن هويلفا جنوب غربي البلاد سنة 2016، وكانت المرحلة الأولى للتجربة أجريت على 41 سجينا، 18 منهم حوكموا بسب جرائم قتل. وتتمثل التجربة في تقييد أسلاك كهربائية موصولة برأس السجين وتمرير تيار كهربائي بقوة 1.5 أمبير مدة 15 دقيقة في اليوم، وتعاد العملية على مدى ثلاثة أيام.

وكان يفترض أن تبدأ المرحلة الثانية للتجربة هذا الشهر، ولكن الحكومة قالت إن ترخيص التجارب أعطته الحكومة السابقة، وإنها تريد أن تحقق أكثر في الموضوع، قبل ان يستمر.

وكانت فكرة البحث انبثقت من مبادرة طلبة من جامعات إسبانية وألمانية ومكسيكية، مهتمين بظاهرة أعمال العنف والسلوك العنيف.

ويقول الأستاذ أندريس موليرو من جامعة هويلفا، إن الدراسة تهدف إلى معرفة أي منطقة من الدماغ مرتبطة بالعنف، مبينا أن العملية لم تكن تهدف إلى توفير علاج. وأضاف الجامعي ان المشاركين هم من المتطوعين، وأن المصابين بمشاكل عصبية كانوا يستثنون من التجربة، وقال الأستاذ إنه فوجئ بتعليق المشروع، قائلا إنه توجد مشاريع مشابهة في عديد الجامعات الأوروبية.

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