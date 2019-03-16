شاهد.. مقهى في بروكلين يمزج بين حصص اليوغا ومداعبة القطط

قطط في حصص يوغا، مشهد غريب قد تتابعه، أو إعلان قد تشاهده، إلا أن الهدف من وراء هذا المزج إنساني بالكامل.

ففي أيام معينة من الشهر تشارك عدة سيدات في حصص رياضية لتتقوية العضلات داخل صالة مليئة بالقطط.

جيسي كولون، وهي مدربة يوغا قالت:"في الكثير من الأحيان تميل السيدات في حصص اليوغا إلى الاستراحة والاتكاء قليلا، لا ضير، وفي هذه الحالة قد نبدأ جميعنا بمداعبة القطط واللعب معها.

ولا تهدف كولون من دروس اليوغا التي تقدمها في مقهى "كات كافي"، لممارسة هذه الرياضة فقط، بل وللمساهمة في إيجاد منزل جديد لهذه القطط، وتقول:"ما يميز هذا المكان هو البيئة الأسرية الموجودة فيه، فالقطط معروضة للتبني".

راي باوليتا قالت:"أحتاج للاسترخاء، وأحب القطط أيضا، لقد تبنيت قطتين مسبقا، لذا فهي فرصة جيدة لبتني قطة أخرى".

يذكر أن مقهى "كات كافي" قد فتح أبوابه عام 2016، ويدار بالكامل من قبل مجموعة من المتطوعين الذين يبحثون عن بيوت للحيوانات، من خلال تبنيها، وبحسب كولون، ومنذ افتتاح المقهى فقد تم تبني حوالي 1000 قطة.