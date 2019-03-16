وفاة غامضة لعارضة أزياء مغربية اعتادت حضور حفلات برلسكوني "بونغا بونغا"

فتح القضاء الإيطالي تحقيقا في وفاة إيمان فاضل، وهي شابة مغربية تعمل كعارضة أزياء وتمت الإشارة إليها على أنها ضيفة معتادة في الحفلات الماجنة التي كان ينظمها رئيس الوزراء الإيطالي السبق سيلفيو برلسكوني، وهي الحفلات التي تعرف باسم "بونغا بونغا". ووصف القضاء الإيطالي وفاة إيمان فاضل بـ "الغامضة"، مشيرا إلى أنها توفيت في الفاتح من مارس/أذار بعد شهر من دخولها أحد مستشفيات ميلانو بسبب آلام في المعدة.

وأكدت مصادر في التحقيق أنّ إيمان فاضل قالت لأصدقائها ومحاميها بأنها تعرضت للتسمم.، ولكن لم يتمكن الأطباء لحدّ الآن من تحديد أو تفسير سبب الوفاة مع الإشارة إلى وجود أمور غير طبيعية في السجلات الطبية للشابة التي تمّ الإعلان عن وفاتها في الـ 15 من هذا الشهر.

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وكانت إيمان فاضل قد أدلت بشهادتها في العام 2012 خلال محاكمة سيلفيو برلسكوني الذي اتهم بدفع أموال نظير ممارسة الجنس مع كريمة المحروق أو ربي، العاهرة القاصر.

وادين برلسكوني في البداية، ولكن تمت تبرئته في وقت لاحق بعد أن حكم قاضي التحقيق بأنه كان يجهل أن العاهرة قاصر. وتم توجيه اتهامات أخرى لرئيس الوزراء الإيطالي بتقديم رشاوي إلى بعض النساء اللائي حضرن حفلات "بونغا بونغا" لمنعهن من الإدلاء بشهادتهن.

وأوضحت مصادر أنّ إيمان فاضل لم توجه لها اتهامات بتلقي رشاوي، وأشارت وسائل إعلام إيطالية بأنها كانت بصدد إصدار كتاب عن حياتها وتجاربها، وقد حصل القضاء على نسخة من نصه عقب وفاتها.