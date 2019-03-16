ميشيل بارنييه: لا نريد عقاب بريطانيا على خروجها من الاتحاد الأوروبي

صرح كبير المفاوضين في الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه في حديث لـ "يورونيوز" أنه على الاتحاد الأوروبي أن يفعل المزيد لحماية مواطنيه من العولمة.

وقال بارنييه لبرنامج "أنكات"، خلال مقابلة مع دانيال كوهين بندي: "عندما نتحدث عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي نتحدث أيضا عن أوروبا، نتحدث عن المبادئ الأساسية للاتحاد الأوروبي وعن السوق الموحدة التي بنيناها مع المملكة المتحدة لمدة 44 عاما".

وأضاف "بالرغم من الطريقة التي خرجت بها بريطانيا، إلا أننا لم نكن في حالة ذهنية عقابية أو انتقامية ولم نكن أبدا عدوانيين"، وأعقب بقوله "يؤسفني بشدة خروج بريطانيا من الاتحاد لأنني أعتقد أن الوحدة هي القوة، لكننا نتحدث عن أوروبا، كيف تخرج بريطانيا بشكل صحيح وتحافط على مبادئ الاتحاد الأوروبي".

هذا وقال بارنييه "المملكة المتحدة تخرج، إلا أنها يجب أن تخرج بشكل صحيح، ما يبدو مهما بالنسبة لي وما حاولت الاستماع اليه أثناء النقاش البريطاني، هو لماذا البريكست ، هناك عواقب الخروج من الاتحاد التي نديرها في هذه المعاهدة"، ويبقى السؤال لماذا صوت 52 بالمئة من البريطانيين ضد أوروبا.

لقد تصرفت أوروبا بسذاجة خلال بداية العولمة

وأضاف بارنييه أنه وبحسب اعتقاده أن أوروبا في الثلاثين عاما الماضية كانت ساذجة في علاقاتها التجارية، مشيرا إلى أنها ارتكبت خطأً جوهريًا في الوقت الذي انطلقت فيه العولمة وانفجار العالم بين ثنائي كان منظما جدا، أي بين الاتحاد السوفيتي من جانب واحد والولايات المتحدة من ناحية أخرى".

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