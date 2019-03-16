شاهد: سكان مدينة لاهور يتضامنون مع ضحايا نيوزيلندا

نظم سكان مدينة لاهور شرق باكستان سهرة تأبينية تضامنا مع ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايستشيرش بنيوزيلندا. وخلال السهرة أشعل المشاركون من رجال ونساء وأطفال الشموع ورددوا ترانيم وهم يحملون لافتات تدعو إلى أهمية العيش معا ومحاربة التطرف.

أ ب

ودعا إلى تنظيم هذه السهرة التأبينية أعضاء المجتمع المدني في لاهور حيث شددوا على نبذ العنصرية ومحاربة ظاهرة معاداة الإسلام وكره الأجانب التي تروج لها التيارات الشعبوية واليمينية المتطرفة حيث أكد أحد المشاركين أن الأنشطة والاعتداءات الإرهابية لن تحل المشاكل التي يعيشها العالم.

وكان وزير الخارجية الباكستاني قد أكد أن ستة على الأقل من بين 51 شخصا تأكدت وفاتهم في كرايستشيرش يوم الجمعة يحملون الجنسية الباكستانية، كما تحاول السلطات في كرايستشيرش تحديد ما إذا كان ثلاثة باكستانيين آخرين فقدوا منذ الهجوم من بين القتلى.

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