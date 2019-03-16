نايجل فاراج يشارك في "مسيرة الخروج" من الاتحاد الأوروبي

شارك السياسي البريطاني وزعيم حزب الاستقلال السابق نايجل فاراج، المعروف بمواقفه المناهضة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب عشرات المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في "مسيرة الخروج" من الاتحاد، والتي انطلقت هذا السبت من سندرلاند شمال إنجلترا على أمل الوصول إلى البرلمان بالعاصمة لندن في الـ 29 من هذا الشهر.

واتهم المشاركون في "مسيرة الخروج" الحكومة البريطانية "بالخيانة" وبالفشل في إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على خلفية التصويت الذي شهده البرلمان البريطاني والذي طالب من خلاله النواب تمديد الانسحاب من الاتحاد لمدة ثلاثة أشهر إضافية على الأقل.

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وكان من المقرر أن تنسحب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 29 آذار/مارس، ولكن لأسباب تقنية بخصوص الاتفاق تمّ تأجيل الانسحاب. من جهة أخرى يعود اختيار سندرلاند كمكان لانطلاق المسيرة لرمزية المكان الذي سجل أكبر نسبة لمؤيدي الخروج في استفتاء "بريكست" عام 2016.

وخلال المسيرة قال زعيم حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فاراج: "إذا اعتقد السياسيون أنهم يستطيعون السير نحونا، فسوف نسير إلى الخلف ونخبرهم أنهم لا يستطيعون ذلك".

وذكر فاراج في وقت سابق أن "مسيرة الخروج" هي رسالة لإخبار نخبة "وستمنستر" أننا لن نتعرض للخيانة بشأن "بريكست"، مضيفا أن "الخروج يعني الخروج".