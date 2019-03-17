مقتل جندي إسرائيلي وإصابة مستوطنين اثنين بإطلاق نار بالضفة الغربية

قتل جندي إسرائيلي واصيب مستوطنان آخران وصفت جروحهما بالخطيرة في عملية إطلاق نار شمال الضفة الغربية الأحد، بحسب الإذاعة الرسمية.

الجيش الإسرائيلي ذكر أن العملية بدأت عندما طعن فلسطيني جنديا ثم سحب سلاحه قرب مستوطنة أرئيل جنوب غرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأطلق النار عليه، ثم فتح النار عل ثلاث سيارات للمستوطنين فأصاب مستوطنين اثنين عند مفترق مستوطنة "غيتاي" وصفت إصاباتهما بالخطيرة، ثم أخذ سيارة ولاذ بالفرار.

الوحدات الخاصة في الجيش الإسرائيلي بدأت بعملية مطاردة للفلسطيني المشتبه به في تنفيذ العملية، وأغلقت قرية بورقين المجاورة.