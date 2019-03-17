فيديو: رئيسة وزراء نيوزيلندا تزور أحد مساجد ويلنغتون ومشاهد عاطفية مؤثرة

رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن تزور أحد المساجد في العاصمة ويلنغتون يوم الأحد في أعقاب الهجوم الإرهابي القاتل في كرايستشيرش.

زارت آرديرن مسجد كيلبيرني لتأبين الضحايا بينما وضعت الزهور بين التذكارات والتقت بأفراد من الجالية المسلمة لمواساتهم بعد المصاب الجلل الذي هز البلاد الوادعة، والتقت رئيسة الوزراء مع أعضاء في الجالية الإسلامية، وقدمت تعازيها ومواساتها على ضحايا نيوزيلندا الذين قتلوا في هجوم المسجدين في كرايس تشيرتش.

وكانت رئيسة الوزراء قد أعلنت أن عدد ضحايا الهجوم على المسجدين وصل إلى مئة بين قتيل وجريح بينهم 12 شخصا وصفت جروحهم بالخطيرة إضافة إلى طفل في ربيعه الرابع.