شاهد: الجماهير تقتحم ملعب أوكا وتهاجم اللاعبين في ديربي أثينا

اضطر الحكم الألماني ماركو فريتز لإنهاء مباراة كرة القدم بين قطبي العاصمة اليونانية أثينا باناثانايكوس وأولمبياكوس قبل نهايتها بعشرين دقيقة بسبب اقتحام الجماهير للملعب واشتباكها مع اللاعبين وقوات الأمن.

وبدأت المناوشات بملعب أوكا الحاضن لمباريات باناثانايكوس بعدما اقتحمت جماهير المضيف أرضية الملعب وهاجمت بدلاء أولمبياكوس في الدقيقة الرابعة من عمر اللقاء.

وأوقف الحكم المباراة لثمان دقائق قبل أن تستأنف مرة أخرى ولكن الشغب امتد لخارج أسوار الملعب إثر تسجيل الضيوف هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 53 من المباراة وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على جماهير باناثانايكوس.

وتسرب الغاز إلى داخل الملعب مما استدعى إنهاء المباراة من قبل الحكم الألماني.

وبهذا اعتُبر أولمبياكوس فائزاً باللقاء ليحتل المركز الثاني بجدول الدوري اليوناني برصيد 60 بينما يقبع باناثانايكوس سابعاً برصيد 32 نقطة ويواجه إمكانية خصم من نقاطه بعد ما قامت به جماهيره من شغب أثناء ديربي العاصمة.

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