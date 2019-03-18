بريطانيان يحرسان المصلين المسلمين خارج المساجد

انتشرت بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، صور بريطاني يقف على باب مسجد، ليحرس المصلين خلال صلاتهم، بعد الحادث الإرهابي في كريستشرش بنيوزيلندا، الذي أدى إلى وقوع 50 قتيلا، وعشرات الجرحى.

الصورة تعود لأندرو غرايستون، والذي يدير جمعية خيرية مسيحية، ونشرتها البارونة تاني غراي على حسابها بتويتر، يظهر فيها غرايستون على باب مسجد المدينة، وهو يحمل لافتة كتب عليها: "أنتم أصدقائي، سأستمر بحراستكم اثناء صلاتكم".

وقال غرايستون لبي بي سي، أن المصلين دخلوا المسجد وهم يبتسمون له عندما قرأوا ما كتب، وأضاف:"هنالك طريقتين للتجاوب مع هكذا اعتداءات، إما بالخوف، أو بنسج علاقات الصداقة، مؤكدا أنه فضل الوقوف على باب المسجد للتأكيد على فكرة ضرورة نسج علاقات صداقة مع الجميع.

وقال:"عندما يقترب هؤلاء يعتقدون أن شخصا ما يتظاهر على باب مسجدهم، لكن بعد أن يقرؤوا اللافتة، تتغير وجوههم تظهر عليها البهجة".

بعد أن انتشرت صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن نشرتها البارون اتاني غراي تومبسون، أكد غرايستون لوسائل الإعلام أن هذا الانتشار سببه المفاجأة، وقال:"لم اتعمد أن يعلم أحد عما أنوي فعله، سوى المصلين، لكن هنالك شيئا ما يمكن فعله تجاه اصدقائنا المسلمين سواء الأصدقاء أو الجيران أو حتى الزملاء في العمل والدراسة، بدلا من الخوف منهم، وقد قمت بالخطوة الأولى".

وعلى غرار غرايستون، لفت رجل آخر أنظار الناس بعد أن وقف على باب مسجد سونديرلاند شمال بريطانيا، خلال صلاة الجمعة، بلافتة كتب عليها:"هذا المسيحي يقف ضد العنصرية والعنف تجاه المسلمين".

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