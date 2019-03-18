"داعش" في سوريا يقول إن النزوح من الباغوز لن يضعف التنظيم

قال متحدث باسم تنظيم داعش المتطرف، إن نزوح عناصره الذين وصفهم بالضعفاء والمساكين من الباغوز بسوريا لن يضعف التنظيم، وجاء ذلك في كلمة صوتية بثتها إذاعة مرتبطة بالتنظيم.

ويقول أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية التي تحارب التنظيم في آخر جيب له من الباغوز شرقي سوريا، إن عناصر داعش المحاصرين يلجأون إلى الاختباء كيفما كان بين السيارات المهجورة، ثم "يتبخرون" في الأنفاق تحت الأرض، كلما تم استهدافهم.

ووفيما تستمر المعارك عنيفة ومكثفة منذ مساء الأحد، مازال حضور عديد المدنيين وخاصة منهم عائلات عناصر التنظيم الأجانب، يؤخر حسم العملية العسكرية التي تنفذها قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة والتحالف الدولي.

ويقول مسؤولون إقليميون وغربيون إن هزيمة التنظيم المتطرف في الباغوز ستنهي سيطرته على المناطق المأهولة بالسكان، في ثلث سوريا والعراق التي احتلتها عام 2014 لكن التنظيم سيظل يمثل تهديدا.