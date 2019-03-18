نيوزيلندا تتفق على قرارات لإصلاح قوانين الأسلحة بعد مجزرة المسجدين

قالت جاسيندا أرديرن رئيسة وزراء نيوزيلندا يوم الاثنين إن حكومتها اتفقت على قرارات مبدئية بشأن إصلاح قوانين الأسلحة وذلك في أعقاب الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش.

وأضافت في مؤتمر صحفي "أعتزم إطلاع وسائل الإعلام والناس على مزيد من التفاصيل بشأن تلك القرارات قبل الاجتماع التالي لمجلس الوزراء يوم الاثنين القادم".

وقالت "هذا يعني في نهاية المطاف أنه في غضون عشرة أيام من هذا العمل الإرهابي المروع سنكون قد أعلنا إصلاحات أعتقد أنها ستجعل مجتمعنا أكثر أمنا".

وأضافت أن تحقيقا سيبحث في الفترة التي سبقت الهجوم وما الذي كان يمكن فعله لتجنبه.

انتشار أمني

تعهدت الشرطة النيوزيلندية بالانتشار بكثافة مع إعادة فتح المدارس والشركات في كرايستشيرش أبوابها يوم الاثنين بعدما قتل مسلح 50 شخصا في هجوم على مسجدين في المدينة يوم الجمعة، وقالت رئيسة الوزراء إنها ستبدأ العمل على تشديد قوانين حمل السلاح.

وما زالت أسر الضحايا في انتظار الإفراج عن جثامين القتلى بعد انتهاء عمليات الفحص، وسيتم نقل بعض القتلى إلى الخارج للدفن.

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وقال مفوض الشرطة مايك بوش إنه سيتم نشر 200 شرطي إضافي لطمأنة الناس مع عودتهم إلى أيام العمل الأسبوعية في كرايستشيرش.

وحلقت الطائرات الهليكوبتر فوق المدينة صباح يوم الاثنين الملبد بالغيوم.

وقال بوش يوم الأحد "ستشاهدون وجودا واضحا وكثيفا للشرطة في الشوارع وحول أعمالكم ومدارسكم، وحتى في الجو، في جميع أنحاء البلاد... حتى تشعرون بالأمان للمضي قدما فيما ترغبون فعله".

وتم توجيه تهمة القتل إلى برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت.

ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في الخامس من أبريل نيسان حيث قالت الشرطة إن من المحتمل أن توجه إليه المزيد من الاتهامات.

والهجوم الذي وقع يوم الجمعة في كرايستشيرش، والذي وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن بالإرهابي، هو أسوأ إطلاق نار جماعي على الإطلاق تشهده نيوزيلندا.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الوزراء يوم الاثنين لأول مرة بعد الهجوم، ويأتي تشديد قوانين السلاح على قائمة جدول أعمال الاجتماع.