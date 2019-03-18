روحاني يقول إن بلاده ستقاضي مسؤولين أمريكين بسبب العقوبات

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الاثنين، إن حكومته ستقيم دعوى قانونية في إيران ضد المسؤولين الأمريكيين الذين فرضوا عقوبات على بلاده كإجراء تمهيدي قبل نقلها إلى محاكم دولية.

وأضاف روحاني في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة أن العقوبات الأمريكية خلقت بعض الصعوبات من بينها إضعاف قيمة الريال الإيراني وهو الأمر الذي تسبب في تفاقم التضخم.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على طهران بعدما قرر الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار الماضي الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015 والذي تفاوضت فيه خمس دول أخرى.

وقال روحاني إنه أصدر أوامر إلى وزيري الخارجية والعدل "لإقامة دعوى قانونية في المحاكم الإيرانية على هؤلاء الذين وضعوا وفرضوا العقوبات على إيران في أمريكا".

وأضاف "هذه العقوبات جريمة ضد الإنسانية".

وقال الرئيس إنه إذا أدانت المحاكم الإيرانية المسؤولين الأمريكيين فإن بلاده ستنقل الدعوى إلى محاكم دولية.

ونجحت الشكاوى التي ترفعها إيران أمام المحاكم الدولية بشأن العقوبات في بعض الأحيان.

ففي أكتوبر تشرين الأول، أمر قضاة في محكمة العدل الدولية الولايات المتحدة بضمان ألا تؤثر العقوبات على المساعدات الإنسانية أو سلامة الطيران المدني، وذلك في انتصار محدود لطهران.

وقال روحاني "الأمريكيون لديهم هدف واحد فقط: يريدون العودة إلى إيران وأن يحكموا الأمة مرة أخرى"، وذلك في تكرار لوجهة نظر طهران بأن العقوبات الأمريكية تهدف إلى الإطاحة بالحكومة واستبدالها بأخرى أكثر توافقا مع السياسات الأمريكية.

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وأضاف أن بلاده استطاعت "كبح جماح سقوط الريال" لكن التوازن لم يعد بعد إلى سوق العملات الأجنبية.

وكان يتم تداول الريال بسعر‭ 131500‬مقابل الدولار الأمريكي اليوم الاثنين في السوق السوداء أي أقل بنحو ثلاثة أمثال مقارنة بعام مضى، لكنه أعلى من مستوى انخفاض قياسي وصل إلى 190000 في أواخر سبتمبر أيلول.

واتهم عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومسؤولين أمريكيين آخرين اليوم الاثنين بشن "حرب نفسية" لإثارة الفزع في سوق العملة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن همتي قوله "البنك المركزي يسيطر تماما على السوق".