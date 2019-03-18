وزير تركي: تركيا تشن عملية مشتركة مع إيران ضد مسلحين أكراد

أفادت وكالة الأنباء التركية الأناضول أن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو صرح بشن تركيا لعملية عسكرية مشتركة مع إيران ضد مسلحين من حزب العمال الكردستاني المحظور يوم الاثنين.

ونسبت وكالة الأناضول للأنباء عن صويلو قوله "بدأنا تنفيذ عملية مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني على حدودنا الشرقية هذا الصباح وسنعلن النتيجة". ونشرت قناة (تي.آر.تي) الإخبارية الرسمية تعليقات للوزير على العملية.

ويشن الجيش التركي ضربات بانتظام على مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق ونفذ عمليات لاعتقال أشخاص يقول إنهم أعضاء في الحزب في تركيا.

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ويصف الاتحاد الأوروبي وتركيا والولايات المتحدة حزب العمال الكردستاني بأنه جماعة إرهابية.