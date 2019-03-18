شاهد.. بـ 100 طن من الخشب وارتفاع 60 مترا.. النمسا تدخل غينيس بأكبر شعلة في العالم

سجلت النمسا مساء أمس، رقما قياسيا جديدا، بأكبر شعلة في العالم. فالشعلة التي بنيت من 100 طن من الخشب، في مدينة فورالبيرغ، وصل ارتفاع النار فيها إلى 60 مترا، عند إشعالها. وقد فرضت فرق الإطفاء طوقا حول الشعلة، لمنع الجمهور من الاقتراب وتلافي وقوع حوادث، كما تم تبريد المباني القريبة منها بالماء. يذكر أن هذا النمساويين في المدينة يحتفلون في هذا الوقت من العام بإيقاد النار بشعلة كبيرة، لاعتقادهم بأن هذا يعجل من انتهاء فصل الشتاء.