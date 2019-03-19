رئيس كازاخستان نزارباييف يعلن استقالته بعد ثلاثة عقود في السلطة

أعلن رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف يوم الثلاثاء استقالته من منصبه بعد ثلاثة عقود قضاها في السلطة.

وأعلن ذلك في كلمة أذيعت بالتلفزيون.

ويقود نزارباييف البالغ من العمر 78 عاماً الجمهورية السوفيتية السابقة الغنية بالنفط منذ عام 1989، بداية كزعيم شيوعي للبلاد ومن ثم رئيساً.

وقال نزارباييف في خطاب بثه التلفزيون "اتخذت قراراً لم يكن سهلاً بالنسبة لي بالاستقالة كرئيس."

وقال نزارباييف إن قاسم جومارت توكاييف، رئيس مجلس الشيوخ بالبرلمان، سيتولى منصب رئيس البلاد بالوكالة للفترة المتبقية من ولايته بما يتماشى مع الدستور.

وقال نزارباييف، الذي ساعد في جذب عشرات المليارات من الدولارات من شركات الطاقة الأجنبية، إنه سيواصل رئاسة مجلس الأمن وسيظل زعيماً لحزب نور أوتان الذي يهيمن على البرلمان.

وجاء رد الفعل الأسرع على الاستقالة من روسيا حيث قالت فالنتينا ماتفينكو، رئيسة مجلس الشيوخ في البرلمان الروسي والحليفة المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الثلاثاء إن استقالة نور سلطان نزارباييف، رئيس كازاخستان، كانت غير متوقعة وخطيرة للغاية، حسبما ذكرت وكالة أنباء ريا.

للمزيد على يورونيوز:

استقالة وزير الصحة التونسي إثر وفاة 11 رضيعا بعد تلقيهم جرعة تطعيم مغشوش

فنلندا: استقالة الحكومة لفشلها في إصلاح نظام الرعاية الصحية

خامنئي يعين رجل دين محافظين رئيسا للسلطة القضائية الإيرانية