رونالدو مهدد بعقوبة بسبب طريقة احتفاله بالفوز على أتليتكو مدريد

لم تمر طريقة احتفال نجم نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، مرور الكرام على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فمن المنتظر أن يواجه عقوبة تحددها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد خلال هذا الأسبوع.

وتعود القصة إلى المباراة التي جمعت فريق يوفنتيس الإيطالي مع نظيره أتليتيكو مدريد الإسباني في مباراة الإياب، في 12 من أذار/مارس ضمن منافسة الدور الثمن النهائي للرابطة ابطال أوروبا.

وتغلب يوفنتوس على أتليتكو مدريد (3-0) بعد تسجيل كريستانو رونالدو "هاتريك" (ثلاثية)، تأهل بوجبها إلى الدور الربع النهائي.

وقام كريستيانو بعد تسجيل الهدف الثاني بالاحتفال بطريقة أثارت غضب المنافس والجمهور، لما تحمله من إيحاءات جنسية مهينة.

و أعتبر البعض أن ما قام به كريستيانو كان ردا على مدرب فريق اتليتكو مدريد البرتغالي دييغو سيموني، الذي قام بنفس الحركة في مباراة الذهاب بعدما فاز فريقه بهدفين دون رد في 20 من فبراير/شباط.

وحكمت لجنة الانضباط حينها على المدرب بغرامة مالية بقيمة 20 ألف يورو، كما قدم المدرب بعدها اعتذاره، وقال إن الحركة التي قام بها، لم تكن تحوي إيحاءات جنسية وإنما تعبيرا عن الشجاعة وأن فريقي يمتلك الشجاعة، وقال إنها طريقة كان يحتفل بها عندما كان لاعبا، وقام بها من القلب.

ومن المنتظر أن تصدر لجنة الانضباط عقوبة على النجم كريستيانو رونالدو خلال اجتماعها هذا الخميس.

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إلا أن مناصري الفريق وخاصة النجم كريستيانو رونادو دافعوا عنه وقالوا بأنه لا يستحق أن تسلط عليه عقوبة حرمانه من اللعب لعدد من المباريات، والاكتفاء بتغريمه مثلما حدث مع المدرب البرتغالي دييغو سيموني.