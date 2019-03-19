موسكو قلقة من احتجاجات الجزائر ولعمامرة يؤكد نية بوتفليقة تسليم السلطة لرئيس منتخب

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تدعم الخطة التي اعلنتها الحكومة الجزائرية بشأن الحوار الوطني

وعبر لافروف الثلاثاء في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في موسكو عن قلق بلاده إزاء الاحتجاجات الأخيرة في الجزائر .

وحذر وزير الخارجية الروسي من محاولات لزعزعة استقرار الوضع في الجزائر مؤكدا رفض موسكو لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر الداخلية.

من جهته قال نائب رئيس الوزراء الجزائري رمطان لعمامرة إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وافق على تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وإنه سيكون مسموحا للمعارضة لها بالمشاركة في الحكومة التي تشرف على الانتخابات.

وقال لعمامرة إن الحكومة الجزائرية استجابت للمطالب المشروعة للشعب الجزائري.

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