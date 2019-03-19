فيديو: الإحباط يدفع زوجين أردنييْن لإنجاز مسلسل كرتوني لتعليم اللغة العربية

محاولة زوجين تعليم ابنهما العربية، تحولت إلى حالة ابداع لمسلسل رسوم متحركة، يشجع الأطفال على صب المزيد من الاهتمام تجاه هذه اللغة.

المسلسل الذي حصد ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء نتيجة إحباط أصابهما من انجذاب ابنهما آدم لترديد أغنيات باللغة الإنجليزية، والاهتمام بها أكثر من العربية، فأدركا أن السبب يرجع لندرة المحتوى الموجه للأطفال القادر على جذبهم.

وهنا بدأ الزوجان مع لينا أخت لمى، والرسام لطفي زايد، بالعمل على ابتكار سلسلة رسوم متحركة، وجعلا ابنهما آدم وقطهما مشمش الشخصيتين الرئيسيتين في السلسلة، ونشر الفريق أول فيديو على موقع يوتيوب، وكان عبارة عن أغنية لتعليم الأطفال حروف الهجاء العربية.

وتأمل سلسلة آدم ومشمش أن تُتيح للأطفال في سن مبكرة معرفة الأشكال والأطعمة والحيوانات والألوان والموضوعات ذات الصلة، وعادة ما تحدد موضوعات حلقات السلسلة بناء على أحداث يعايشها الأطفال.

ويعتبر أهم ناقد عند فريق الرسوم المتحركة هو الطفل آدم الذي يعتبرون رد فعله مؤشرا على ردود فعل الأطفال الآخرين.

ومنذ بدء المشروع قبل ثلاث سنوات طرحت السلسلة 37 أغنية وحققت نحو ثلاثة ملايين مشاهدة وأكثر من 100 ألف متابع على منصات وسائل التواصل الاجتماعي. وبثت إحدى الشبكات التلفزيونية أيضا الرسوم المتحركة. وتتضمن الخطوة المقبلة للفريق إطلاق سلسلة كتب وتطبيقا. كما بدأوا التحضير لمسرحية تفاعلية يمكن للأطفال أن يشاركوا فيها ويطلقون العنان.

المزيد من الأخبار على يورونيوز: