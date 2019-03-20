دفاعا عن الحيوانات الضالة.. بريجيت باردو تتهم سكان جزيرة "الريونيون" بالهمجية

مجددا، أثارت نجمة السينما الفرنسية والمغنية السابقة بريجيت باردو الجدل في رسالة شديدة اللهجة أرسلتها إلى محافظ جزيرة "الريونيون" الفرنسية بشأن الحيوانات الضالة في المحافظة، متهمة السكان المحليين بإيذاء الحيوانات.

ووصفت باردو في رسالتها سكان المحافظة بالهمج وقالت "هؤلاء مشبعين بعادات الأجداد والتقاليد الهمجية، وهذه التقاليد موجودة في جذورهم"، مشيرة إلى أن السكان الأصليين لا يزالون يتمتعون بنفس الجينات الوحشية.

وذكرت الناشطة في مجال حقوق الحيوان في رسالتها أن سكان الريونيون يحيون مهرجانات "تامول الهندية" وخلال هذه المهرجانات يقومون بقطع رؤوس الماعز، من ثم يقدمونها كقرابين لآلهتهم، ويرمون الفضلات المتبقية بالبحر، الأمر الذي يؤدي إلى تدافع أسماك القرش وتزايدها وتزايد الهجمات على السكان.

في الرسالة التي بعثتها باردو بتاريخ 18 آذار ونشرت يوم أمس الثلاثاء، أدانت رئيسة مؤسسة بريجيت باردو"القسوة التي تمارس على الحيوانات، والافتقار إلى الرعاية"، واصفة الجزيرة بـ"الجزيرة الشيطانية".

هذه التصريحات أثارت ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بين الريونيونز.

رد فعل وزيرة الخارجية في الخارج أنيك جيراردين أتى سريعًا، تعليقا على رسالة باردو، وقالت في تصريح نشرته على صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر "إذا كانت هذه الرسالة حقيقة، فهي تستدعي إجابة واضحة: محافظ الريونيون سيقدم غدًا شكوى وسأشارك فيها، العنصرية ليس لها مكان في مناقشة الأفكار".

هذا وأدانت جمعية "sos racism"، التصريحات العنصرية التي أدلت بها باردو ضد السكان الأصليين، واصفة بأنها تصريحات "لا تطاق" ، مشيرة في تغريدة لها على تويتر أنها تعتزم أيضا تقديم شكوى.

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