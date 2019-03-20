نائبة دنمركية تدافع عن نفسها بعدما مُنعت من اصطحاب طفلتها داخل البرلمان

دافعت النائبة الدنمركية ميتى أبيلدغارد عن قرارها اصطحاب طفلتها البالغة من العمر خمسة أشهر إلى البرلمان بعدما قيل لها إن وجود الطفلة غير مرحب به.

وقالت أبيلدغارد، النائبة عن حزب الشعب المحافظ، في منشور على فيسبوك إنها المرة الأولى التي تصطحب فيها طفلتها للبرلمان نظراً لعدم قدرة زوجها على العناية بها ذاك اليوم.

وأبلغت بيا كييرسغارد، رئيسة البرلمان، أبيلدغارد أن ابنتها "غير مرحب بها" داخل البرلمان كما طالبت بوضع قواعد واضحة للنواب بهذا الشأن.

ولقى منشور أبيلدغارد الكثير من التعاطف معها فعلق مستخدم بالقول: "البرلمان الذي يمثل الأمهات والآباء والأطفال يجب أن يكون متفتحاً على الأمهات والآباء والأطفال".

ولكن كييرسغارد ردت بأنها فقط كانت تؤدي عملها كرئيسة البرلمان لأنها شعرت بأن وجود الطفلة يؤثر على سير الاجتماع البرلماني.

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