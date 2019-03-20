رئيس موزمبيق يكشف عن حصيلة جديدة لضحايا الإعصار إيداي

قال رئيس موزمبيق فيليب نيوسي يوم الثلاثاء إن عدد قتلى الإعصار إيداي القوي والفيضانات التي اجتاحت البلاد في الآونة الأخيرة تجاوز 200. جاءت تصريحات الرئيس عقب اجتماع للحكومة بشأن الأزمة.

وضرب الإعصار إيداي موزمبيق وزيمبابوي ومالاوي المجاورتين بعد أن وصل إلى اليابسة الأسبوع الماضي مخلفا دمارا. وبلغ العدد المؤكد السابق للقتلى 84.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر رجحت يوم‭ ‬الثلاثاء أن يزيد عدد القتلى بشكل كبير في موزمبيق جراء العواصف القوية والفيضانات التي تضرب أنحاء جنوب شرق القارة الأفريقية.

وقال مسؤولون في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن الإعصار إيداي ربما يكون أسوأ كارثة مرتبطة بالطقس تضرب نصف الكرة الجنوبي على الاطلاق، وذكروا أن 1.7 مليون شخص يعيشون في مسار الإعصار في موزمبيق بالإضافة إلى 920 ألف شخص تضرروا بسببه في مالاوي.

ولا تزال فرق الإنقاذ تكافح من أجل تقييم الدمار الذي خلفه إيداي الذي اجتاح اليابسة قادما من المحيط الهندي في أواخر الأسبوع الماضي مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة. وقال الصليب الأحمر إن ما لا يقل عن 400 ألف شخص باتوا بلا مأوى في وسط موزمبيق وحدها.

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