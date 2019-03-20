الخارجية الفرنسية: لم نتلق أي ردود بشأن خطط أمريكا في سوريا رغم المحادثات مع واشنطن

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان إن بلاده والتي تعد إحدى الدول الرئيسية التي ساهمت في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في الشرق الأوسط، لم تتلق أي ردود على أسئلتها بشأن مطالب الولايات المتحدة من باريس وآخرين المساعدة في تأمين شمال شرق سوريا.

وقال لو دريان اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس "ذهبت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الأمريكيين والحصول على ردود على أسئلة مختلفة، مثل : هل سيتم الإبقاء على وجود عسكري أمريكي؟ ما هو مدى وحدود وجوده؟ ماذا ستكون المهمة؟ وما هي الإمكانيات والقدرات؟".

وأضاف لو دريان "لم نحصل على أجوبة حتى الآن، على أساس هذه المعلومات التي لم نحصل عليها بعد سيحدد الرئيس إيمانويل ماكرون إمكانية وجود مساهمة فرنسية".

وزارت وزيرة الدفاع الفرنسية بارلي واشنطن يوم الاثنين بهدف الحصول على تفاصيل من المسؤولين الأمريكيين بشأن فكرة إقامة ومراقبة منطقة آمنة يجري التفاوض عليها في شمال شرق سوريا.

يأتي ذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر/ كانون الأول بسحب الجزء الأكبر من نحو 2000 جندي أمريكي في سوريا بعد هزيمة متشددي الدولة الإسلامية.

ومنذ أعلن ترامب قراره بشأن سحب القوات أقنعه المستشارون بالإبقاء على نحو 400 جندي أمريكي مقسمين على منطقتين مختلفتين في سوريا.

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