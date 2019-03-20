أمريكية متهمة بضرب أبنائها وتجوعيهم لإجبارهم على المشاركة بفيديوهات يوتيوب

اتُهمت سيدة بولاية أريزونا الأمريكية واثنان من أبنائها البيولوجيين بالإساءة إلى أبنائها السبعة بالتبني لإخضاعهم على المشاركة في فيديوهات تنشرها على قناة العائلة بموقع يوتيوب.

وقالت الشرطة إن السيدة وتدعى ماشيل هاكني منعت الغذاء والمياه ودخول دورات المياه عن أبنائها بالتبني، وضربتهم وقامت برش رذاذ الفلفل على أجسادهم كعقاب على عدم إطاعتها أثناء تصوير الفيديوهات.

وقال الأطفال للشرطة إن والدتهم بالتبني اعتادت إخراجهم من مدارسهم للمشاركة في فيديوهات القناة التي تحظى بمتابعة أكثر من 700 ألف مستخدم بالإضافة إلى 242 مليون مشاهد على يوتيوب.

وقالت إدارة يوتيوب إنها أوقفت تسييل الأموال الخاصة بالقناة فور علمها بالاتهامات الموجهة ضد الأم.

وتوصلت الشرطة إلى هاكني بعد بلاغ قامت بعه ابنتها البيولوجية.

وقالت الشرطة في بيان: "بدا على الأطفال أنهم يعانون من سوء تغذية بسبب بشرتهم الشاحبة والحلقات الداكنة أسفل أعينهم بالإضافة لنقص أوزانهم كما قالوا إنهم يعانون من الجوع والعطش".

وتقبع هاكني وولديها البيولوجيين رهن الاحتجاز بعد أن تم توجيه تهم إساءة معاملة الأطفال وحبسهم بالإضافة إلى التحرش الجنسي بهم.

إقرأ أيضاً:

شاب يعتزم مقاضاة والديه لأنهما أنجباه بدون إذنه

مقاضاة المغنية أريانا غراندى بسبب أغنية "الله امرأة"

هل تُرحِل هونغ كونغ شقيقتين سعوديتين قد تواجهان "الموت" في بلدهما؟