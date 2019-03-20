رئيسة وزراء نيوزيلندا: وسائل الإعلام ستبث الأذان مباشرة يوم الجمعة

قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أردرن، الأربعاء، إن وسائل الإعلام في بلادها ستبث مباشرة الأذان يوم الجمعة القادم، كما سيقام حفل تأبين لضحايا المجزرة التي أودت بحياة خمسين شخصا وجرح العشرات.

وقالت أردرن في مقابلة مع قناة "الجزيرة": "إن مذبحة كرايست تشيرتش هي عمل إرهابي فردي وصادم، استهدف مجموعة من النيوزيلنديين تجمعوا للصلاة في مكان آمن".

وأضافت: "إن الأيديولوجية التي حملها منفذ الهجوم أيديولوجية مدانة ومرفوضة".

وكان العالم قد استفاق، قبل أيام، على فاجعة في نيوزيلندا، قضى خلالها 50 شخصا وأصيب العشرات، في حادثة إطلاق نار داخل مسجدين في كرايست تشيرش على يد يميني متطرف أسترالي، برينتون تارن.

كما ذكرت المسؤولة أنه سيكون هناك وقفة صمت لمدة دقيقتين، وبعد ذلك سيقام حفل تأبين يتوقع أن يشارك فيه قادة من دول العالم.

فرض قيود على امتلاك السلاح

من جهة أخرى، وقالت أردرن إن مجلس الوزراء اتخذ قرارات من حيث المبدأ لإدخال تعديلات على قوانين السلاح ستعلنها يوم الاثنين المقبل، وإن الوقت قد حان لفرض قيود على امتلاك السلاح.

كما أعلنت أن تحقيقا سيجري لتحري ما كانت الوكالات الحكومية "تعرفه، أو ما كان من الممكن أن تعرفه، أو كان ما يجب أن تعرفه" عن المسلح، وما إذا كان من الممكن منع الهجوم قبل وقوعه.

مجزرة ثالثة

في هذا السياق، قال المتحدث باسم الشرطة، مايك بوش، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن المشتبه به في الهجوم كان في طريقه إلى هدف ثالث عندما أوقفته السلطات.

ولم يحدد بوش فيما إذا كان الهدف الثالث مسجدا أيضا أو غير ذلك، لكنه أكد أن المكان في محيط المدينة التي وقعت فيها المذبحة.

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