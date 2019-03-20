الإذاعة الرسمية: الحزب الحاكم بالجزائر يدعم المحتجين

قال نائب الوزير الأول ووزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، الأربعاء، إنه متفائل جدا بشأن مستقبل الجزائر وإمكانية خروجها من هذه المرحلة الحرجة أكثر قوة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالبلاد أعلن اليوم الأربعاء دعمه التام للمحتجين، مما يمثل واحدة من أشد الضربات للرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ بدء الاحتجاجات الحاشدة على حكمه قبل نحو شهر.

ودعا الحزب أيضا إلى الحوار بعد اجتماع كبار القياديين.

و أعرب نائب الوزير عن إمكانية حل الأزمة، مضيفا أن "أي حلول يجب أن تضمن استمرار الدولة الجزائرية في إنجاز واجباتها"

وقال "نأمل أن يحدث هذا الانتقال دون أي صراع بين مختلف الأطراف"، مشيرا إلى استعداد الحكومة الجزائرية للحديث مع المحتجين لإنهاء الأزمة.

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وخلال سؤاله عن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، قال المسؤول أن الرئيس سيسلم مقعد الرئاسة لمن سينتخب بعد الاتفاق على الدستور الجديد.

وانظمت مؤخرا أحزاب كبيرة للحراك الشعبي الذي أنطلق في الجزائر منذ 22 فبؤاير/شباط وضمت صوتها للشارع على غرار حزب التجمع الوطني الديمقراطي والحزب الحاكم (جبهة التحرير الوطني)، إضافة إلى نقابات عمالية كبرى.