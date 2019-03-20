السعودية: مساع لجذب 20 مليار دولار استثمارات في قطاع السياحة

قال عمر المدني الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا السعودية لرويترز، إن المملكة تستهدف جذب استثمارات تصل إلى 20 مليار دولار حتى 2035 لوجهة سياحية مهمة مزمعة، وستعقد لقاءات ترويجية مع المستثمرين العالميين قبل نهاية العام.

وتمثل العلا، وهي أحد مواقع الحضارات القديمة النائية في شمال غرب البلاد، جزءا من خطط المملكة الرامية لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط وانفتاح المجتمع.

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وقال المدني رئيس المشروع في مقابلة هذا الأسبوع إنه يتوقع أن تخلق الاستثمارات المستهدفة في نهاية المطاف 35 ألف وظيفة وتساهم بما إجماليه 120 مليار ريال (32 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السبعة عشر عاما القادمة.