الإفراج عن أربعة جنود إيرانيين خطفوا على الحدود مع باكستان

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، إن أربعة من قوات حرس الحدود خطفتهم العام الماضي جماعة سنية متشددة على الحدود مع باكستان تم الإفراج عنهم اليوم الأربعاء 20 آذار/مارس.

ولفتت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية إلى أن قاسمي وجه الشكر للحكومة الباكستانية لجهودها في تسهيل الإفراج عن الجنود.

هذا وكانت جماعة جيش العدل المتشددة قد خطفت 12 من أفراد حرس الحدود في أكتوبر /تشرين الأول على الحدود مع باكستان في إقليم سستان وبلوخستان جنوب شرق إيران، وتم الإفراج عن خمسة منهم في نوفمبر/ تشرين الثاني.

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