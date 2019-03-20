تركيا: اتفقنا مع إيران على مواصلة عمليات متزامنة ومنسقة ضد المتشددين الأكراد

أعلنت تركيا ان قادتها العسكريين اتفقوا مع القادة الإيرانيين على مواصلة "عمليات متزامنة ومنسقة" ضد المتشددين الأكراد، لكن الجيش الإيراني قال في وقت لاحق إنه لا توجد أي عمليات مشتركة.

وقالت وزارة الداخلية التركية اليوم الأربعاء 20 آذار، إن القائد العام لقوات الدرك عارف تشيتين وقائد قوات حرس الحدود الإيرانية قاسم رضائي اتفقا خلال محادثة هاتفية على مواصلة "عمليات متزامنة ومنسقة... لفترة".

وأضافت الوزارة أنه في اتصال هاتفي آخر، رحب نائبا وزيري الداخلية التركي والإيراني بالمرحلة التي وصلت إليها العمليات.

من جانبه، قال متحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية في وقت لاحق اليوم، إنه لا توجد أي عملية مشتركة مع تركيا قرب حدود البلدين ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني.

ولم يتضح حتى الآن موقع تنفيذ تلك العمليات أو السبب وراء تناقض التصريحات الصادرة عن البلدين.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح خلال هذا الأسبوع، إن بلاده وإيران تنفذان عملية مشتركة ضد المتشددين الأكراد، واصفا العملية بأنها الأولى من نوعها، لكن مصدرا إيرانيا ذكر أن القوات المسلحة الإيرانية لا تشارك في هذه العملية.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا منظمة إرهابية، وتشن هذه الجماعة تمردا في جنوب شرق تركيا ذي الغالبية الكردية منذ عام 1984 بهدف حصول الأكراد على حكم ذاتي.

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