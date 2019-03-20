فيديو: لحظة وقوع زلزال غرب تركيا ونجاة أحد الأشخاص بأعجوبة

أظهرت صور التقطتها عدة كاميرات مراقبة لحظة حدوث زلزال ضرب إقليم دينيزلي غرب تركيا، اليوم الأربعاء، وبلغت قوته 5.6 درجة.

وألحق الزلزال أضرار ببعض المباني في المنطقة الزراعية، فيما لم ترد على الفور تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى وفقا لرؤساء بلديات ومديري أحياء في المنطقة المحيطة بمركز الزلزال تحدثوا لقناة (إن.تي.في) التلفزيونية.

وتظهر بعض اللقطات، التي صورتها كاميرات داخل أحد المتاجر، تساقط المنتجات من على الرفوف، وحصول فوضى كبيرة في المكان.

وفي لقطات أخرى من كاميرا مثبتة في أحد الشوارع، تظهر الكاميرا أشخاصا يركضون فزعا لحظة حدوث الزلزال.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال بلغت قوته 5.7 درجة في حين قال مركز رصد الزلازل الأوروبي إنها بلغت 6.4 درجة.

وقال مسؤولون من حي يوجاري وحي ينيكوي، مركز الزلزال، على قناة (إن.تي.في) إن نحو 20 مبنى ومنزلا لحقت بها أضرار. وما زال المسؤولون يقيمون الأضرار.

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