شاهد.. التزلج على الثلج بملابس السباحة في روسيا

تحدى أكثر من 800 متزلج ومتزلجة يوم السبت برودة الطقس في روسيا، عبر التزلج بملابس السباحة في منتجع روزا خوتور في سوتشي، محاولين بذلك كسر رقم قياسي عالمي.

وأقيم "الحدث" ضمن مهرجان Boogel Woogel السنوي.

الأجواء الضبابية والطقس البارد لم يمنعان المشتركين من إضفاء لمسة على فعالياته، حيث شاركت فرقة موسيقية محولة التحدي إلى حفل كرنفالي.

أحد المتزلجين الذي كان يرتدي سروال سباحة وقبعة فقط قال "إنه أمر لا يصدق، حتى الطقس السيء لم يمنعنا إتمام محاولتنا".

يذكر أن المهرجان الذي ينتهي يوم 17 مارس، تتخلله مسابقات عدة، مثل ملكة الجمال، وأجمل زي، وألعاب خفة.

ورغم المحاولات، إلا أن المشتركين فشلوا في تحطيم الرقم القياسي لأكثر عدد متزلجين بملابس السباحة السابق، والذي بلغ المشتركين فيه 1108.

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