شاهد: إذا حاولت الشرطة اعتقالك .. أرقص

فوجئ عناصر الشرطة في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية بولاية كاليفورنيا عندما بدأ شاب كانوا يحاولون إلقاء القبض عليه بالرقص.

قناة أي بي سي الأمريكية بثت شريطا مصورا للمشتبه به عندما بدأ فجأة بأداء حركات "هيب هوب" راقصة بعد أن كانت يداه فوق رأسه. وقالت وكالات محلية إن الشرطة كانت تطارده بسبب رعونة القيادة.

بحسب واشنطن بوست شهدت الولايات المتحدة 209 حوادث مميتة قتل فيها مشتبهون أو ملاحقون من قبل عناصر الشرطة في عام 2019، بينما شهد العام الماضي 995 حادثة ورقما مشابها في العام الذي سبقه.

وتشهد عمليات إلقاء القبض الكثير من التوتر من قبل عناصر الشرطة والمشتبه بهم، وربما كانت رقصة الشاب تلك محاولة منه لتجنب هذا التوتر لضمان اعتقاله بسلام.

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