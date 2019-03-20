فيديو: مارتا فرس صغيرة تركض وتمرح بعد علاجها

تنتمي مارتا إلى فصيلة الفرس الصغيرة، أو "المنمنمة" كما تقول المفردة الإنجليزية، وهي تختلف عن الفرس القزمة (Poney) وعمرها 5 أشهر، وهي تعاني من مشكلات صحية، بما فيها تشوه أصاب قائميها الأماميْين. وتم انقاذ مارتا أثناء عرضها للبيع خلال عطلة أعياد الميلاد في كانون الأول-ديسمبر الماضي، من قبل المشترية، حيث أخضعتها للعلاج اللازم.

وقالت ستاسي رولف "لم يكن بإمكان مارتا الوقوف، نقلناها إلى عيادة الخيول، وبقيت هناك لمدة ثلاثة أيام، ثم نقلناها إلى البيت، حيث تناوبت وابنتي على تغذيتها بالحليب، كل ساعتين". يذكر أخيراً أن الفيديو صورته بيلي ابنة ستايسي، أثناء فترة العلاج.