من هو رئيس كازخستان الجديد الذي يقترح تغيير اسم العاصمة أستانة إلى "نور سلطان"؟

يبدأ رئيس مجلس شيوخ كازاخستان، قاسم جومارت توكاييف، الأربعاء، مهامه رئيسا مؤقتا للبلاد، خلفا لـ"نور سلطان نزارباييف" المُستقيل.

ووفق الدستور، بعد أداء اليمين، يباشر توكاييف مهامه كرئيس مؤقت حتى نيسان/أبريل عام 2020، موعد نهاية ولاية نزارباييف (78 عاما) الأخيرة، الذي أعلن استقالته الثلاثاء، بعد نحو ثلاثة عقود في الحكم.

ولم يتضح بعد ما إذا كان توكاييف (65 عاما) سيرشح نفسه بعد ذلك للرئاسة، فيما أشاد نزارباييف به يوم الثلاثاء ووصفه بأنه "رجل يمكن الوثوق فيه لقيادة كازاخستان".

من هو توكاييف؟

وُلد توكاييف، في مدينة ألماتي يوم 17 أيار/مايو عام 1953. وكان والده، كيميل توكافيتش توكاييف، كاتبا قازاقيا مشهورا، فيما عملت والدته، تورار شاباربايفا، في معهد ألماتي التربوي للغات الأجنبية.

رجل الدولة والسياسي المحنّك، يحمل شهادة دكتوراه في العلوم السياسية، وتقلّد عدّة مناصب سياسية في بلاده، كان أولها في وزارة خارجية الاتحاد السوفياتي السابق، عام 1975، حيث عمل دبلوماسيا في سفارة موسكو لدى سنغافورة.

وإثر استقلال كازاخستان، عُيّن توكاييف نائبا لوزير خارجية بلاده، عام 1992، قبل أن يترأس الوزارة بعد عامين لخمس سنوات، ومنها إلى رئاسة الحكومة بين عامي 1999 و2002، ثم عاد لتولي وزارة الخارجية لخمس سنوات أخرى، ومنها إلى رئاسة مجلس الشيوخ.

وخلال قيادته لوزارة الخارجية، كان لتوكاييف دور حيوي في مجال منع انتشار الأسلحة النووية، حيث شارك في مؤتمرات المراجعة المتعلقة بمعاهدة عدم انتشارها في عامي 1995 و2005.

وفي عام 1996، وقع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في نيويورك، وفي عام 2005 وقع في مدينة سيميبالاتينسك على معاهدة إنشاء منطقة خالية من السلاح النووي في آسيا الوسطى.

تغيير اسم العاصمة

إلى جانب لغة بلاده الأم، يتحدث توكاييف الروسية والإنغليزية والصينية، وكان من داعمي تحويل الكتابة في البلاد من الأحرف الكيريلية إلى اللاتينية.

كما يُشتهر الرجل باقتراحه تشديد العقوبات على تجار المخدرات لتصل حتى السجن المؤبد أو الإعدام، حيث اعتبر هذه الأنشطة معادلة للإرهاب الذي يهدد مصالح البلاد القومية.

وقال توكاييف، بعد أن أدى اليمين الدستورية، إنه سيواصل سياسات نزارباييف، وسيعتمد على آرائه في الأمور السياسية الرئيسية، كما اقترح تغيير اسم العاصمة من آستانة إلى نور سلطان.

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وكان نزارباييف قد اقترح تغيير اسم بلاده أيضا، عام 2014، قائلا إن مقطع "ستان" ينفر السائحين ويُبعد المستثمرين، مقترحا "كازاك الي" (أمة الكزخ)، كاسم بديل.