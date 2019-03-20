ظريف: إيران ستعزز العلاقات مع دول سئمت من الترهيب الأمريكي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يوم الأربعاء في حسابه على تويتر إن إيران ستتغلب على العقوبات الأمريكية "غير الإنسانية وغير القانونية" في العام الإيراني الجديد من خلال تعزيز العلاقات مع دول سئمت على نحو مماثل من "الترهيب" الذي تمارسه الولايات المتحدة.

وأضاف ظريف "نعتمد فحسب على شعبنا للتغلب على أي تحديات لكننا نرحب أيضا بالشراكة البناءة مع عدد كبير من الدول التي تعاني وسئمت على نحو مماثل من الترهيب الأمريكي".

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